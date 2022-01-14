Москва, 14 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В 2022 году в РФ продолжит расти спрос на новые автомобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году в РФ продажи новых легковых автомобилей выросли больше чем на 4%.

Авторынок

«Рост продаж в 2021 году отчасти вызван эффектом удовлетворения отложенного в периоды самоизоляции 2020 года спроса, а затем подпитывался снижением курса рубля и инфляционными ожиданиями, побуждавшими наших сограждан спешить совершить отложенные покупки и попытаться спасти свои накопления от обесценения, — сказал Цыганов. — В 2022 году можно ожидать продолжение спроса, который не был удовлетворен из-за дефицита новых автомобилей в 2021 году. Заключено большое количество договоров на поставку в течение лета-осени 2022 года».

Как полагает экономист, инфляционное давление также продолжит стимулировать спрос на автомашины.

«В то же время понимание ограниченной платежеспособности многих покупателей заставит продавцов сдерживать цены и развивать кредитные программы, — сказал он. — Поэтому при сохранении макроэкономической ситуации в России можно ожидать небольшой рост продаж в размере до 3−5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году на российском авторынке появится более 40 новых моделей.