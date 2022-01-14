Балей, Забайкальский край, , 12:52 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю обнародовало подробности трагедии со стрельбой во время проведения мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Полицейский Orangeaurochs

В ночь на 14 января 2022 года в городе Балее Балейского района водитель одной из автомашин не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, полицейские начали преследование. Остановив машину, мужчина покинул её и попытался скрыться. Полицейский в погоне за мужчиной произвел не менее четырех выстрелов, один из которых попал в голову потерпевшего.

В результате 34-летний мужчина скончался на месте. В настоящий момент следователи проводят комплекс следственных действий на месте инцидента. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли гильзы и другие следы выстрелов. Изъяты и изучаются необходимые документы. Назначены судебно-медицинские, баллистическая и другие необходимые экспертизы.

Проводятся допросы как самого подозреваемого, так и его руководства, коллег. Проведена проверка показаний полицейского на месте происшествия. Решается вопрос о его задержании. Расследование уголовного дела взял под свой контроль руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов. Уголовное дело возбуждено в соответствии с п.п. «б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением оружия и повлекшее тяжкие последствия»).

Как сообщало ИА, 22 ноября 2020 года помощник оперативного дежурного отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по Забайкальскому краю, находясь при исполнении должностных полномочий, без законных оснований применил силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Задержанный, в итоге, скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

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