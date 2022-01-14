Балей, Забайкальский край, 14 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю обнародовало подробности трагедии со стрельбой во время проведения мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Orangeaurochs Полицейский

В ночь на 14 января 2 022 года в городе Балее Балейского района водитель одной из автомашин не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, полицейские начали преследование. Остановив машину, мужчина покинул её и попытался скрыться. Полицейский в погоне за мужчиной произвел не менее четырех выстрелов, один из которых попал в голову потерпевшего.

В результате 34-летний мужчина скончался на месте. В настоящий момент следователи проводят комплекс следственных действий на месте инцидента. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли гильзы и другие следы выстрелов. Изъяты и изучаются необходимые документы. Назначены судебно-медицинские, баллистическая и другие необходимые экспертизы.

Проводятся допросы как самого подозреваемого, так и его руководства, коллег. Проведена проверка показаний полицейского на месте происшествия. Решается вопрос о его задержании. Расследование уголовного дела взял под свой контроль руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов. Уголовное дело возбуждено в соответствии с п. п. «б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением оружия и повлекшее тяжкие последствия»).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2 020 года помощник оперативного дежурного отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по Забайкальскому краю, находясь при исполнении должностных полномочий, без законных оснований применил силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Задержанный, в итоге, скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

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