Махачкала, 14 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Дагестане зафиксировано самое большое на Северном Кавказе количество выданных «Пушкинских карт». Регион стал лидером в округе по числу участников этой образовательной программы, сообщили 14 января в пресс-службе министерства культуры региона. Общее количество оформивших карту школьников и студентов составило в Дагестане 65 тыс. человек.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

«Порядка 65 тысяч дагестанских школьников и студентов подключились к всероссийской программе «Пушкинская карта». На сегодняшний день по числу держателей спецкарт Дагестан лидирует среди регионов СКФО», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети Instagram. За все время действия программы молодые жители Дагестана, получившие карты, смогли купить более 85 тыс. билетов на культурные мероприятия, организованные 18 театрами и музеями. Особенной популярностью у держателей карт пользуется выездная экскурсия в село Гуниб от Национального музея Дагестана имени Тахо-Годи.

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