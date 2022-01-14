Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM Ещё почти 1,7 тыс. жителей Ростовской области привились от COVID-19 за последние сутки, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 января.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день участниками прививочной кампании в Ростовской области стали 1 млн 971,83 тыс. человек (+ 2587 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 922,14 тыс. человек (+ 1697 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что ранее на недостаточные темпы тестирования на коронавирус и вакцинации обратил внимание донской губернатор Василий Голубев. Особенно снизились показатели в период новогодних праздников.

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