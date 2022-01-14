Красноярск, , 12:50 — REGNUM Региональный материнский капитал в Красноярском крае увеличился до 159 131 рубля. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в региональном министерстве социальной политики.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом размер краевого маткапитала увеличился на 6 тысяч рублей.

По данным министерства, краевой маткапитал выплачивают с 2011 года семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребёнка. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, покупку транспорта, технических средств реабилитации и так далее.

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, в 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» 4778 семей получили сертификаты регионального материнского капитала, а более 15 тысяч жителей ими воспользовались. Общий объем выплат превысил 477 млн рублей.

Напомним, в прошлом году действие закона о краевом материнском капитале продлили ещё на пять лет.

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