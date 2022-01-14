Москва, , 13:01 — REGNUM Из дефицита низкоквалифицированной рабочей силы в России можно извлечь выгоду. Об этом 14 января заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы Минфина, за счет нехватки трудовых ресурсов в России появилась возможность повысить производительность труда.

«Если мы говорим про риски, то риск дефицита рабочей силы, может это подстегнет к росту производительности труда. Если дешевый ресурс, то нет никакого резона внедрять новые технологии. Это надо поддержать», — сказал Силуанов.

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