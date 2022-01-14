Москва, 14 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Из дефицита низкоквалифицированной рабочей силы в России можно извлечь выгоду. Об этом 14 января заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

По мнению главы Минфина, за счет нехватки трудовых ресурсов в России появилась возможность повысить производительность труда.

«Если мы говорим про риски, то риск дефицита рабочей силы, может это подстегнет к росту производительности труда. Если дешевый ресурс, то нет никакого резона внедрять новые технологии. Это надо поддержать», — сказал Силуанов.