Кито, , 12:49 — REGNUM Власти муниципалитета Кито, столицы Эквадора, объявили, что для пользования общественным транспортом необходимо будет предъявлять сертификат о прививке от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

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Данная мера также будет распространяться на коммерческий, школьный и ведомственный транспорт.

По словам руководителя столичного агентства по контролю Хайме Вильякресеса, эта мера направлена на борьбу с волной коронавируса, которая в последние недели обострилась в стране, особенно в Кито.

Чиновник заверил, что операторам, не соблюдающим данную меру, а также разрешенную вместимость в 75% на один автобус, грозят штрафы.

При этом пользователи, не имеющие при себе сертификатов, могут быть не допущены в общественный транспорт. Контроль этой и других мер безопасности будет осуществляться выборочно и на конкретных остановках.