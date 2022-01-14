В столице Эквадора начали требовать COVID-сертификат в транспорте
Кито, 14 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Власти муниципалитета Кито, столицы Эквадора, объявили, что для пользования общественным транспортом необходимо будет предъявлять сертификат о прививке от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.
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Данная мера также будет распространяться на коммерческий, школьный и ведомственный транспорт.
По словам руководителя столичного агентства по контролю Хайме Вильякресеса, эта мера направлена на борьбу с волной коронавируса, которая в последние недели обострилась в стране, особенно в Кито.
Чиновник заверил, что операторам, не соблюдающим данную меру, а также разрешенную вместимость в 75% на один автобус, грозят штрафы.
При этом пользователи, не имеющие при себе сертификатов, могут быть не допущены в общественный транспорт. Контроль этой и других мер безопасности будет осуществляться выборочно и на конкретных остановках.