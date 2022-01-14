Саратов, , 12:59 — REGNUM В Саратовской области на середину января 2022 года работодатели предлагают порядка 30 тыс. вакансий, из них на рабочие профессии приходится 59% и 41% — вакансии инженерно-технических работников и служащих. Об этом сообщает региональное министерство труда и социальной защиты.

Поиск работы Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди специалистов наиболее востребованы врачи и медсестры, водители, инженеры, слесари различного профиля и продавцы. Также велик спрос на грузчиков, подсобных рабочих, уборщиков производственных и служебных помещений, разнорабочих, дворников.

Все реже работодатели ищут юристов, экономистов, служащих общего профиля и специалистов, обслуживающих офисную технику.

В Саратовской области в конце 2021 года уровень общей безработицы снизился до 3,8%, уровень регистрируемой безработицы составлял 0,8%, что соответствовало допандемийным показателям 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на начало сентября 2021 года на учете в центрах занятости стояли около 11,4 тыс. человек.

Читайте также: В Саратовской области снизился уровень безработицы

Читайте также: В Госдуме не видят смысла в постоянных выплатах пособий по безработице