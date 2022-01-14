Москва, , 12:48 — REGNUM Совместное решение правительства и «Единой России» по законопроекту о медицинских сертификатах отражает быстроизменяющуюся ситуацию с пандемией коронавируса в стране и мире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 «Дельта», но вариант «Омикрон» — это новый вызов, который возможно потребует других решений. Наша задача, в первую очередь, сохранить здоровье граждан, не ущемляя их права», — отметил Хубезов.

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Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что рассмотрение законопроекта отложено, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «Дельта», однако появились новые вызовы. При этом правительство подготовило свои поправки ко второму чтению законопроекта.

Над поправками ко второму чтению законопроекта о QR-кодах работают и в комитете Госдумы по безопасности.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале объявил о том, что законопроект QR-кодах «будет снят с рассмотрения».

Решение примет Совет Думы 17 января.

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