Новосибирск, 14 января 2022, 12:48 — REGNUM В Новосибирске продолжаются работы по ликвидации последствий утечки безводного газа из цистерны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
«Работы по ликвидации продолжаются. Ждём, когда их завершат», — сообщили редакции «НГС Новости» в пресс-службе ведомства.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что 12 января на станции Инская произошла разгерметизация цистерны с безводным газом. Капельную течь груза обнаружили сотрудники РЖД.
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