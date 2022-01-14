София, 14 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Специальный уголовный суд города Пловдива (Южная Болгария) приговорил 16-летнего местного жителя к шести месяцам тюремного заключения условно по обвинению в пропаганде терроризма и незаконном хранении оружия. Об этом 14 января пишет софийская газета «Сега».

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

Согласно официальной информации, с января по июнь 2019-го года подросток занимался изготовлением взрывных устройств и планировал совершить ряд терактов в нескольких крупных городах Болгарии. В ходе обыска в его доме были изъяты самодельные бомбы, начиненные гвоздями и кусками арматуры, а также бутылки с зажигательной смесью и ручные гранаты.

Помимо прочего, прокуратура доказала факты причастности обвиняемого в распространении пропагандистских листовок террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Суд учел тот факт, что подсудимый является несовершеннолетним и не участвовал в действиях организованных экстремистских группировок. Свой условный срок подросток будет отбывать под надзором полиции.