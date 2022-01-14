Уфа, , 12:48 — REGNUM 932 единицы техники задействовано для борьбы с последствиями снегопада на автодорогах Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Уборка снега Orenburg.ru

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Сообщается, что на автотрассах федерального значения работают 173 единицы техники, автодорогах республиканского значения задействовано 485 единиц техники, в Уфе работают 274 единицы.

Отмечается, что в столице Башкирии для уборки снега задействовали 17 самосвалов АО «Башкиравтодор».

"По просьбе администрации Уфы ежедневно на линию будет выходить свыше 20 единиц техники АО «Башкиравтодор», — говорится в сообщении.

Техника распределена по районам города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за метели на автотрассе ограничили движение автотранспорта.

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