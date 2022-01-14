Москва, , 12:52 — REGNUM Двоих соратников блогера Алексея Навального, IT-специалиста Леонида Волкова и юриста Ивана Жданова, включили в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Записи об этом появились 14 января в реестре Росфинмониторинга.

Алексей Навальный и Леонид Волков putnik

В соответствии с российским законодательством, банки после включения лиц в этот список замораживают их средства и приостанавливают обслуживание. Ранее Волков, Жданов и другие соратники Навального стали фигурантами уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Волков и Жданов объявлены в федеральный розыск.

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