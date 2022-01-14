Элиста, 14 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Региональную службу по тарифам Калмыкии временно возглавил Николай Басацкий. Это следует из указа за подписью главы республики Бату Хасикова.

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«Возложить на Басацкого Николая Александровича, заместителя председателя Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия, временное исполнение обязанностей председателя Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что с руководящего поста ушла Светлана Доногруппова. Перед увольнением ей была объявлена благодарность «За безупречное и эффективное исполнение служебных обязанностей».