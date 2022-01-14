Оренбург, 14 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Оренбурге мэрия и горсовет приняли решение о выделении 14 млн рублей на бесплатное питание льготной категории школьников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Школьная столовая

Впервые на обеспечение горячим питанием детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (опекунские семьи, семьи с детьми — инвалидами, малоимущие, многодетные, неполные семьи), из городского бюджета выделены денежные средства. Списки детей-льготников предоставлялись социальными педагогами образовательных учреждений. Горячим питание по единому меню обеспечат полностью за счет бюджета 1700 детей.

«Эта мера является хорошим подспорьем для семьи. Будем и дальше изыскивать возможность оказания такой поддержки. До 1 июня планируем принять решение о выделении дополнительных средств для обеспечения бесплатного питания на дальнейший период», — сказал и.о. главы города Сергей Салмин.