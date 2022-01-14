Улан-Удэ, , 12:42 — REGNUM В Бурятии выходные окажутся морозными и преимущественно без осадков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, лишь по северному Прибайкалью днём 15 января пройдёт небольшой снег.

Быть готовым к морозу (сс) Maarten Takens

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Ветер местами будет достигать 12 метров в секунду. Температура ночью опустится до — 37,-42 градусов, днём столбик термометра опустится до 18−23, а по северу — до 27−32 градусов мороза.

16 января погода также будет преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный 5−10 метров в секунду.

«Температура ночью — 29,-34, местами — 39,-44, по Прибайкалью при облачности — 20,-25, днем — 19,-24, местами — 9,-14, по крайнему северу — 27,-32», — отметили в центре.