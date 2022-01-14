Москва, , 12:42 — REGNUM Новая схема телефонного мошенничества, когда для обмана клиентов банков используются голосовые роботы, позволяет злоумышленникам экономить время и деньги. Об этом ИА REGNUM заявил технический директор компании «Телфин» Александр Красников, комментируя информацию начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковника Владимира Васенина о новой схеме обмана.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принципиально новая схема телефонного мошенничества с использованием голосовых роботов мало чем отличается от уже известных. Сегодня звонок происходит автоматически, на другом конце провода пользователь слышит робота, который предлагает подтвердить или опровергнуть перевод средств с банковской карты. Если к звонкам мошенников пользователи уже привыкли, то автоматические оповещения зачастую воспринимают действительно, как реальные банковские — в этом основная опасность нового вида мошенничества», — отметил эксперт.

«Звонок переводится на оператора, где действуют уже привычные схемы обмана с раскрытием номеров банковских карт и паролей. Основное отличие от уже привычной схемы мошенников в том, что теперь они экономят время и деньги на работе операторов, передавая первую часть беседы роботам. Автоматизированная система обзвона сокращает время на холодные звонки и экономит средства на связь. Дело не в роботах — мошенники используют обычные механизмы контакт-центров для более массового обзвона людей и поиска большего числа данных», — пояснил Красников.

По его словам, зачастую мошенники даже не имеют колл-центров и не могут подключить систему автоинформатора — это проблематично сделать компаниям с черной репутацией. Поэтому даже автоматическое сообщение для робота они записывают сами, не тратя на это средства. В подобных аудио сообщениях предлагается перевести телефон в тоновый набор и нажать клавишу для подтверждения или опровержения операции. Однако, это только иллюзия и имитация звонка от банковского автоинформатора. Фактически любые манипуляции с клавишами не имеют никакого смысла, поскольку звонок в любом случае переводится на оператора мошенников.

Эксперт обратил внимание, что осведомленность населения о кибербезопасности постепенно растет, следовательно, мошенникам все сложнее находить новых жертв. Поэтому приходится совершать намного больше звонков, а использование роботов при обзвоне им сильно в этом помогает.