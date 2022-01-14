Красноярск, , 12:41 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались 26 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 14 января в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус. Красноярск Kraszdrav.ru

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 9050 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 287 носителей коронавируса, выздоровели 259 человек.

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