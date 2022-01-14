Воронеж, 14 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Рассмотрение уголовного дела в отношении солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве троих военнослужащих на воронежском военном аэродроме Балтимор 9 ноября 2020 года, начнется в Воронеже 17 января. Об этом сообщили в Воронежском гарнизонном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Материалы уголовного дела в отношении Макарова переданы во 2-й Западный окружной военный суд, однако, поскольку обвиняемый и большинство свидетелей по делу находятся в Воронеже, дело будет рассматриваться судьёй второго Западного окружного военного суда на базе Воронежского гарнизонного суда, уточняет ТАСС.

Предварительное заседание назначено на 17 января, оно состоится в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 9 ноября солдат срочной службы Антон Макаров убил троих сослуживцев на аэродроме «Балтимор», а затем скрылся. Его задержали спустя несколько часов недалеко от Воронежа. Макаров проходил принудительное лечение в стационаре специализированного типа Воронежского областного клинического психолого-неврологического диспансера. По данным адвоката, Макаров ранее заявил о дедовщине в части, где он служил.