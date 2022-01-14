Подгорица, 14 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Черногории 62,4 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,2 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 285 429 человек или 46 процентов, а вторую — 275 404 человека или 44,4 процента от всего населения.

В Черногории за последние сутки первую дозу вакцины получил 141 человек, ревакцинированы 262 человека.

Третью дозу получили 83 698 человек, а за последние сутки — 610. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.