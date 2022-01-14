Калуга, 14 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области в 2021 году увеличилось на 6% по сравнению с 2020 годом и составило 7495,8 млн кВт∙ч. Об этом 14 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в филиале Системного оператора — Смоленское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Смоленской, Брянской и Калужской областей),

AKuptsova Электроэнергетика

По оперативным данным, выработка электроэнергии в Калужской области за 2021 год составила 257,0 млн кВт∙ч, что на 20,6% больше, чем в 2020 году (без учета 29 февраля 2020 года — на 20,9% больше). Потребление электроэнергиив энергосистеме Калужской области в декабре 2021 года увеличилось на 1,9% (на 14,2 млн кВт∙ч) по сравнению с декабрем 2020 года и составило 757,3 млн кВт∙ч. Электростанции энергосистемы Калужской области в декабре 2021 года выработали 30,1 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 22,0% больше выработки за декабрь 2020 года.

Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Калужской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный переток в энергосистему Калужской области в декабре 2021 года составил 727,1 млн кВт∙ч, за 2021 год — 7238,8 млн кВт∙ч. В декабре и за весь 2020 год аналогичный показатель составил 718,4 млн кВт∙ч и 6857,3 млн кВт∙ч соответственно.