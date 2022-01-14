Москва, 14 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Ситуация в отношениях России и Запада гораздо более сложная, чем известные игры в один ход. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 14 января в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года, комментируя требования Москвы по гарантиям безопасности.

Mid.ru Сергей Лавров

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По его словам, Москва не пыталась играть в какие-то игры или следовать сценарию, упомянутому кем-то на Украине: проси больше, дадут меньше.

«Известная такая одноходовочка, которая используется в обычной жизни и в политике. У нас все гораздо серьёзнее», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Запад нынешними действиями грубо нарушает прежние обязательства, и Россия потеряла терпение.

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