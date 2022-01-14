Москва, , 12:36 — REGNUM Снятие законопроекта о QR-кодах доказывает, что такие меры не связаны с борьбой с пандемией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Если понимание все-таки наступило, то сейчас лучшее, что могли бы сделать партия власти и правительство — рассмотреть альтернативные инициативы нашей партии по мерам, которые бы позволили реально усилить борьбу с пандемией», — считает Миронов.

Во фракции настаивают на необходимости «полноценно восстановить и модернизировать работу разрушенного ранее «Единой Россией» первичного звена здравоохранения».

«С самого начала «Справедливая Россия — За правду» выступала против QR-кодов, которые неэффективны и не могут остановить распространение опасной инфекции. Более того, они нарушают права граждан и создают многим из них серьезные проблемы», — констатировал парламентарий.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что рассмотрение законопроекта отложено, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «дельта», однако появились новые вызовы. При этом правительство подготовило свои поправки ко второму чтению законопроекта.

О возможном снятии законопроекта с рассмотрения сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

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