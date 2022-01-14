Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 11 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте от 51 до 81 года и четверо мужчин в возрасте от 55 до 80 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии COVID-19 не смогли победить 9 864 жителя Ростовской области.

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