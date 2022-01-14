Кострома, 14 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Костроме начали строить новый корпус гинекологического отделения Окружной больницы Костромского округа No 1. Об этом сообщает администрация региона.

Регистратура44.рф Окружная больница Костромского округа №1

Напомним, в марте 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин посетил областной центр. Политик был шокирован состоянием отделения, располагающегося в здании бывшего кожевенного завода 1760 года постройки и пообещал выделить средства на его реконструкцию.

Отделение гинекологии в здании 1760 года постройки

В результате из резервного фонда Правительства региону передали 200 миллионов рублей. На эти деньги на территории больницы будет построен новый трёхэтажный корпус с операционными. Всех пациенток из памятника архитектуры переведут в пристройку. В дальнейшем здание кожевенного завода будет сохранено, его планируют использовать для нужд больницы.

«В новом здании будут палаты с санузлами, операционный блок будет вынесен в пристройку, будет нормальная вентиляция, освещение, силовые линии, не будет опасений установки тяжелого оборудования. Изменится качество пребывания самих пациенток», — рассказал главный врач больницы Владимир Храмов.

Проектировкой и строительством корпуса занимается московская компания «ПЭТРУСКо». Ранее она возводила онкологический центр в Костроме. Завершить все работы по условиям контракта фирма должна до 29 ноября 2022 года.