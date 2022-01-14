Ярославль, 14 января 2022, 12:34 — REGNUM Бывший лидер ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов заявил, что не называл себя председателем регионального отделения партии. Об этом он сказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Яблоке» заявили, что Виноградов не является руководителем реготделения и не имел право делать заявления от имени партии на совместной пресс-конференции оппозиции в начале января. 14 января бюро «Яблока» рассматривает вопрос об исключении Виноградова из партии.
Отметим, что накануне пресс-конференции оппозиция распространила заявление с подписью Виноградова.
Виноградов сказал, что пытался связаться с Явлинским, но не смог. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.
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