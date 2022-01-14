Ярославль, , 12:34 — REGNUM Бывший лидер ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов заявил, что не называл себя председателем регионального отделения партии. Об этом он сказал корреспонденту ИА REGNUM.

Олег Виноградов Елена Богданова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Яблоке» заявили, что Виноградов не является руководителем реготделения и не имел право делать заявления от имени партии на совместной пресс-конференции оппозиции в начале января. 14 января бюро «Яблока» рассматривает вопрос об исключении Виноградова из партии.

«Они объявили перерегистрацию, она идёт уже полгода, я нигде себя председателем не называл. Я знаю, что они приостановили полномочия, но мне прекратить деятельность что ли? Председателем не называл, никакие документы не подписывал. А к аппарату партии у меня есть вопросы, почему перерегистрация идёт уже полгода? Если захотят, так исключат. Какие проблемы? Это сводят личные счёты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Отметим, что накануне пресс-конференции оппозиция распространила заявление с подписью Виноградова.

Заявление оппозиции в Ярославле

Виноградов сказал, что пытался связаться с Явлинским, но не смог. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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