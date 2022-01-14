Ульяновск, , 12:34 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне держится суточное число летальных исходов от ковида. Такие сведения приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 14 января, с начала пандемии в Ульяновской области умерли от ковида 3925 жителей. Это составляет 3,22% от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом (121 857).

В январе ежедневно умирали от шести до 15-ти пациентов с коронавирусом. В том числе за последние сутки (13 января) скончались 11 человек, что на одного больше, чем было 12 января.

Отметим, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских планирует обратиться в Минздрав России с предложениями по наращиванию запасов кислорода для реанимационных коек в ковидных стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области под наблюдением находится 5881 контактное лицо, в то время как сутками ранее — 6083 человека.

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