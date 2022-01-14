Эр-Рияд, 14 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Французский гонщик Александр Жиру выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте квадроциклов. Об этом 14 января сообщает ИА REGNUM.

Квадроцикл

На заключительном, 12-м этапе длиной в 164 км победителем стал аргентинец Франсиско Морено. Вторым к финишу пришёл Камиль Вишневский из Польши. Замкнул тройку бразилец Марсело Медейрос.

Жиру на 12-м этапе занял пятое место и стал победителем общего зачёта с результатом 50 часов 51 секунда. Вторым стал Морено (+2:21.11), третьим — Вишневский (+2:27.25).

40-летний Жиру впервые в карьере стал победителем «Дакара».

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