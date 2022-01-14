Подгорица, , 12:33 — REGNUM Рост цен на электроэнергию в Европе вызвал сокращение производства энергоемкого алюминия, а прекращение производства на Комбинате алюминия в Черногории означает, что производство 35 000 тонн алюминия прекратится, сообщает агентство Reuters.

Алюминий

В статье о закрытии алюминиевых заводов в Европе также упоминается комбинат, принадлежащий компании «Юнипром».

Утверждается, что черногорский завод с 15 декабря постепенно сокращает производство. Заявлено, что производство около 35 000 тонн алюминия остановлено.

«Потребители, покупающие алюминий на рынке, обычно платят ориентировочную цену на Лондонской бирже металлов — около 2950 долларов за тонну — плюс рыночную премию, которая обычно покрывает транспортные расходы и налоги», — заявило агентство.

Как утверждается, из общего объема производства алюминия в Европе, составляющего 4,5 млн тонн, по оценкам Bank of America, на данный момент потеряно около 650 000 тонн.