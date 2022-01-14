Родионово-Несветайский район, 14 января 2022, 12:32 — REGNUM Открытое горение на молочном комбинате в слободе Родионово-Несветайская Ростовской области удалось ликвидировать. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 14 января.
Ликвидация открытого горения в одном из производственных цехов молокозавода объявлена в 12:05 мск.
ИА REGNUM сообщало, что площадь пожара, вспыхнувшего утром 14 января, составила 800 кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.
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