Пермь, , 12:32 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 358 заражений коронавирусом, что на 49 больше предыдущего суточного показателя. Об этом 14 января сообщает оепрштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в COVID-центрах лечение получают 1337 пермяков. Коечный фонд свободен на 39,3%.

Состояние 168 пациентов с коронавирусной инфекцией медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 83 человека.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в Прикамье достигло 164 875. Оправились от болезни 152 455 человек. От COVID-19 скончались 7633 пермяка, в том числе 15 за минувшие сутки.

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