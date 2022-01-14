Сеул, 14 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. На фоне быстрого распространения штамма «Омикрон» и изменений в денежно-кредитной политике США в Южной Корее сохраняется неопределенность в экономике. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад министерства стратегии и финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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В документе, называемом «Зелёная книга», отмечается, что несмотря на устойчивый рост экспорта товаров из страны и увеличение числа занятого населения, жесткие антиковидные меры могут повлиять на внутренний спрос.

Известно, что в декабре 2021 года расходы населения Южной Кореи по банковским картам выросли на 18,1% в годовом исчислении, продажи в универмагах — на 30,8%.

Тем не менее индекс потребительских настроений впервые продемонстрировал спад.

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