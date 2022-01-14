Ярославль, , 12:39 — REGNUM Директора АО «Яргорэлектротранс» Сергея Завьялова наказали за задержку выплаты зарплат сотрудникам транспортного предприятия. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Сергей Завьялов (слева) City-yaroslavl.ru

Выплачивать деньги части сотрудникам перестали в ноябре 2021 года, в это же время счета муниципального предприятия были арестованы за долги. Погасить задолженность удалось за неделю, но, тем не менее, прокуратура Ярославской области начала проверку.

Теперь же в прокуратуре сообщили о результатах расследования. Всего задержки коснулись 601 человека.

«Причиной невыплаты заработной платы в установленный срок послужило приостановление с 11 ноября 2021 операции по расчетному счету АО «Яргорэлектротранс» в связи с наличием задолженности по уплате налогов. На основании изложенного, в период с 12 ноября .2021 по 17 ноября 2021 заработная плата 227 работникам выплачивалась наличными денежными средствами в кассе предприятия по мере поступления денежных средств от продажи проездных билетов. После погашения 18 ноября 2021 задолженности по налогам в полном объеме операции по расчетному счету организации возобновлены, что позволило выплатить заработную плату оставшимся 374 работникам путем безналичного расчета», — разъяснили сложившуюся ситуацию в пресс-службе правоохранителей.

В отношении директора «ЯрГЭТ» Сергея Завьялова составили протоком об административном правонарушении. Сейчас он находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда. Причём речь идёт ещё и о долгах перед сотрудниками «ПАТП-1 города Ярославля», руководит которой так же Завьялов.

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