В Ярославле директора «ЯрГЭТ» наказали за задержку зарплаты
Ярославль, 14 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Директора АО «Яргорэлектротранс» Сергея Завьялова наказали за задержку выплаты зарплат сотрудникам транспортного предприятия. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
Выплачивать деньги части сотрудникам перестали в ноябре 2021 года, в это же время счета муниципального предприятия были арестованы за долги. Погасить задолженность удалось за неделю, но, тем не менее, прокуратура Ярославской области начала проверку.
Теперь же в прокуратуре сообщили о результатах расследования. Всего задержки коснулись 601 человека.
В отношении директора «ЯрГЭТ» Сергея Завьялова составили протоком об административном правонарушении. Сейчас он находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда. Причём речь идёт ещё и о долгах перед сотрудниками «ПАТП-1 города Ярославля», руководит которой так же Завьялов.