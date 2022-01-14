Астана, 14 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Ближайшим партнером Казахстан по праву является Российская Федерация. Об этом 14 января заявил министр информации республики Аскар Умаров в интервью Sputnik Казахстан.

Primeminister.kz Аскар Умаров

Как отметил Умаров, у Казахстана и России наиболее протяженная непрерывная сухопутная граница в мире.

«Однако, помимо территориальной близости наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаевпоблагодарил своего киргизстанского коллегуСадыра Жапарова за оказанную Казахстану поддержку.