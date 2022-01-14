Москва, 14 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Запад занял совершенно неприемлемую позицию двойных стандартов в отношении к России. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории — что само по себе абсурдно, — то тогда в ближайшие 2−3 месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ… изменилось очень многое», — заявил Лавров.

«Изменилась, прежде всего, ситуация с реальной конфигурацией вооружений и военной техники, вооружённых сил в Европе. Когда от нас, ещё раз подчеркну, требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротаций… нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход», — указал он.