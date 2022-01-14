Абакан, 14 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Безопасные условия для крещенских купаний создают в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 14 января в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Cap.ru Крещение

В настоящее время в регионе определено 13 мест для массового купания населения. Каждая купель должна соответствовать нормам безопасности.

Специалисты проверяют места для забора воды и купален, замеряют толщину льда, глубину водоёма, скорость течения.

По предварительной информации, в Абакане крещенские купания пройдут в дренажном канале (район Зоны отдыха), в Черногорске — в пруду (автодорога Абакан — Красноярск), в Саяногорске — в реке Енисей в районе школы №1 и в районе «Клуба моржей». В Абазе можно будет окунуться в реке Абакан; в Алтайском районе — в протоке реки Абакан (село Белый Яр); в Бейском районе — в роднике (ул. Чайкина, села Бея), в реке Табат (село Табат) и в озере Журавлиное (1,5 км от села Кирба); в Таштыпском районе — в реке Таштып (село Таштып); в Ширинском районе — в озере Орлово (село Шира) и в озере Чёрное (село Чёрное Озеро); в Усть-Абаканском районе — в протоке реки Абакан (аал Сапогов).

В дни Крещения у купелей будут дежурить спасатели, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и другие. Будут открыты места обогрева (автобусы, палатки) и оборудовано уличное освещение.

Жителей и гостей Хакасии призывают купаться только в специально оборудованных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей Санкт-Петербурга к празднику Крещения подготовят порядка двух десятков безопасных купелей.

Читайте также: К Крещению в Петербурге подготовят два десятка безопасных купелей