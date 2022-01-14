Беэр-Шева, Израиль, 14 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Столкновения между бедуинскими демонстрантами и израильскими силами безопасности возобновились в пустыне Негев, несмотря на усилия правительства по снижению напряженности. Об этом сообщает агентство Al-Quds.

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По данным журналистов, на протяжении последних нескольких дней сотни бедуинов протестуют против проекта посадки лесов на принадлежащей им территории в пустыне Негев.

Демонстранты закидывали камнями сотрудников служб безопасности и призывали другие бедуинские племена присоединяться к протесту и блокировать движения по шоссе 31 и 70.

По информации местных СМИ, с момента начала протестов полиция арестовала 13 протестующих, причастных к поджогу полицейской машины и нападениям на полицейских.