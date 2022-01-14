14 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили требование родственников погибших 13 января 1991 года во время событий в Вильнюсе, чтобы бывшего президента Советского Союза привлекли к ответственности.

Артур Савин, , 13:14 — REGNUM Решение родственников четырёх граждан, погибших 13 января 1991 года во время событий в Вильнюсе, подать гражданский иск в Вильнюсский окружной суд, требуя привлечь к ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачёва, который, будучи командующим вооруженными силами СССР, не принял мер, чтобы прекратить «преступления армии», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 января в социальной сети «ВКонтакте».

Горбачев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"В очередь! Он ещё за развал СССР не ответил!» — пишет Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что граждане Литвы — не единственные, у кого есть большие претензии по поводу деятельности Горбачёв, когда он был на посту президента Советского Союза.

«По факту не только в Литве могут подать иск против этого человека. Было много смертей по всей стране, и виновником является Горбачёв», — считает Миша К.

Некоторые комментаторы надеются, что хоть кому-нибудь удастся привлечь Горбачёва к ответственности, потому что спустя 30 лет он так и не понёс заслуженного, по мнению граждан, наказания.

«Да забирайте его себе, российскому народу не жалко. Столько горя этот человек принёс простым людям! Делайте с ним что хотите», — написал Александр П.

Часть людей полагает, что Горбачёва если и стоит привлекать к ответственности, то в первую очередь за участие в деструктивной деятельности, направленной против Советского государства.

«Неплохо бы собрать подписи к иску о развале страны и предательстве! Суд можно организовать в Белоруссии, там есть смертная казнь», — предлагает Дмитрий Ш.

Церемония захоронения жертв событий 13 января 1991 г. в Вильнюсе (сс) kam.lt. commons.wikimedia.org

Ряд пользователей указывает на то, что в событиях в Вильнюсе Горбачёв принимал минимальное участие, поэтому не стоит перекладывать ответственность на третьих лиц, если в кровопролитии были замешаны местные.

«Сами назначили виноватого… Молодцы, что сказать. Горбачёв — тот ещё тип, но в Вильнюсе свои в своих стреляли. Недаром же закон приняли о тюремном сроке, ежели ты усомнишься в официальной версии литовских властей», — отмечает Вадим С.

Отдельные комментаторы отмечают, что литовским гражданам не стоит ждать, что Горбачёв всё-таки окажется в суде.

«Так в России у власти преемники дела Горбачева, его ученики и продолжатели. Поэтому берегут врага народа», — поделился своим мнением Игорь Р.

«По прошествии стольких лет Горбачев так и не признался, что страну развалил и сдал Америке, а в Литве надеются его суду придать. Тьфу, блин!» — пишет Виталий Ч.

«У нас правителей, хоть нынешних, хоть бывших, не то что не судят, даже критиковать их дела нельзя… Экстремизм это. Поэтому пускай не ждут, что дело как-то двинется», — написал Леонид Г.

Михаил Горбачев SpreeTom

Нашлись и те, кто убеждены, что Горбачёву прогибаться под Литву нельзя, потому что трагедии в Вильнюсе не произошли бы, не будь в этой стране так много деструктивных элементов.

«Зря тогда Горби был так либерален, зря. Нечего было цацкаться с литовскими нацистами, всякими бразаускасами. С этого момента и пошёл развал СССР, по сути. Распустились, устроили кровавую бойню, а теперь ищут виноватых вовне», — указывает Дмитрий Б.

Напомним, 13 января литовский портал 15min. lt опубликовал материал, согласно которому родственники четырёх погибших 13 января 1991 года во время событий в Вильнюсе подали гражданский иск в Вильнюсский окружной суд, требуя привлечь к ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачёва, который, будучи командующим Вооруженными силами СССР, не принял мер, чтобы прекратить «преступления армии».