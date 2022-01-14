Москва, , 12:27 — REGNUM Никакой спешки с принятием законопроекта о COVID-сертификатах «нет и не будет». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил глава фракции «Единой России» в Госдумы Владимир Васильев.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никой спешки с принятием законопроекта нет и не будет», — сказал Васильев.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил о том, что скандальный законопроект о QR-кодах «будет снят в рассмотрения».

Профильный комитет Госдумы по безопасности предлагает законопроект о медсертификатах отложить — «поправки из регионов и предложения от избирателей продолжают поступать, они обязательно должны быть услышаны и учтены», считает глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что рассмотрение законопроекта отложено, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «дельта», однако появились новые вызовы. При этом правительство подготовило свои поправки ко второму чтению законопроекта.

Решение о будущем законопроекта о QR-кодах примет Совет Думы 17 января.

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