Подгорица, , 12:27 — REGNUM Средняя зарплата в размере 530 евро нетто теперь увеличится до 660 евро, заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

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«Это ежемесячное увеличение на 130 евро в год означает дополнительные 1500 евро. Так что на одну семью со средним доходом теперь будет ежегодная прибавка целых 3000 евро», — написал министр в своем аккаунте в сети Twitter.

Это означает, что, по его словам, горожане смогут дополнительно позволить себе «новый подержанный автомобиль или какую-нибудь экзотическую поездку на Кубу».

«Либо полная стоимость базовой учебы для их ребенка, либо, может быть, три коровы, чтобы вернуться в деревню, либо много других вещей, которые сделают их жизнь более комфортной», — добавил Милатович.