Москва, , 12:24 — REGNUM Больше всего любят праздновать старый Новый год жители Центрального федерального округа (46%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пользуется популярностью этот праздник в Северо-Кавказском (40%), Южном (39%), Северо-Западном (36%) и Сибирском (36%) ФО.

В Приволжском ФО отмечают Новый год по старому календарю 26%. Меньше всего празднуют в ночь с 13 на 14 ноября жители Уральского и Дальневосточного ФО (14%).

При этом самым популярным у жителей России является Новый год (92%). Рождество празднуют 51%, старый Новый год — 34%, католическое Рождество — 3%. Не отмечают ни один из этих праздников 7% граждан.

ИА REGNUM сообщало ранее, в 2021 году обирались отмечать старый Новый год 26% жителей России.

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