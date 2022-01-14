Оренбург, , 12:24 — REGNUM В Оренбургской области выявили 100 новых заражений коронавирусом, что на 14 больше, чем днем ранее. Об этом 14 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

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В регионе после долго спада второй день подряд растёт суточный показатель выявляемых носителей коронавируса. Региональный штаб, осуждая эпидситуацию 13 января, говорил о необходимости наращивания темпов вакцинации и ревакционации от коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Оренбужье действует восемь ковидных госпиталей, развернуто более 1000 коек. При необходимости система здравоохранения готова увеличить количество коек, ведомство обеспечено для этого всеми ресурсами, сообщил телеграм-канал «Пул56».

С начала пандемии в Оренбургской области зафиксировано 109 267 случаев заражений коронавирусом. Выздоровел 99 021 оренбуржец. По причине заболевания скончался 3531 человек, в том числе четверо за прошедшие сутки.