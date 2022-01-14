Москва, , 12:26 — REGNUM Во всем мире, в том числе и в России растут риски для инвестиций. Об этом 14 января заявила председатель Центрального банка Российской Федерации (ЦБ) Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Решить эту проблему следует за счет расширения государственно-частного партнерства, полагает глава ЦБ.

«В целом риски для инвестиций в мире растут. И в России, и в мире. В условиях такой неопределённости, структурных сдвигов, риски для инвесторов растут. Поэтому абсолютно оправдано расширение форм государственно-частного партнёрства, разделение рисков государства и частного бизнеса. Не подменяя друг друга. Но это необходимость, которая очевидна», — сказала Набиуллина.

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