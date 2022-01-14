Москва, 14 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Во всем мире, в том числе и в России растут риски для инвестиций. Об этом 14 января заявила председатель Центрального банка Российской Федерации (ЦБ) Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Решить эту проблему следует за счет расширения государственно-частного партнерства, полагает глава ЦБ.

«В целом риски для инвестиций в мире растут. И в России, и в мире. В условиях такой неопределённости, структурных сдвигов, риски для инвесторов растут. Поэтому абсолютно оправдано расширение форм государственно-частного партнёрства, разделение рисков государства и частного бизнеса. Не подменяя друг друга. Но это необходимость, которая очевидна», — сказала Набиуллина.