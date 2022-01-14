Волгоград, , 12:25 — REGNUM Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области Борис Коротков утвержден в должности, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе администрации региона.

Администрация Волгоградской области Volgograd.ru

На пост руководителя ведомства в качестве врио Борис Коротков был назначен 29 декабря 2021 года. До этого чиновник возглавлял комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Волгоградской областной Думы.

С 2017 по 2019 год Борис Коротков был федеральным инспектором по Республике Калмыкия, а до этого работал главой Светлоярского муниципального района Волгоградской области.