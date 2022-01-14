Шерегеш, Кемеровская область, 14 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области запускают программа лояльности при посещении горнолыжного туристического комплекса «Шерегеш». Согласно ей для жителей региона предусмотрены скидки от 5% до 20%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация правительства Кемеровской области Шерегеш

«Пока программу запускаем в тестовом режиме, потому что это совершенно новая уникальная практика. Мы изучили отечественный и международный опыт, нигде нет такого формата работы горнолыжных курортов, поэтому мы разработали все сами, с нуля. Сейчас требуется отладка системы цифрового взаимодействия банков и объектов в Шерегеше», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Первый этап программы стартует 18 января, в рамках него кузбассовцы могут получить скидку на разовый подъём на одном подъемнике в секторе Е при оплате через турникет. В конце января в программу лояльности планируют включить ещё один подъемник (подбрасывающую канатную дорогу). Следующий этап — скидка на дневные ски-пассы.

Программа доступна только для жителей Кузбасса старше 18 лет, имеющих регистрацию на его территории и банковскую карту. Для этого нужно зарегистрироваться в программе.